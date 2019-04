Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adevaratele decizii in dragoste sunt coplesitoare. Prinse intre monotonia vietii de cuplu si o aventura de neuitat, unele zodii vor face lucruri care le vor schimba complet destinul. Astfel de momente sunt inevitabile. La sfarsit, oricum, singurul regret adevarat e lipsa de curaj. Horoscop 6 aprilie 2019 Berbec Berbecii au probleme in a intelege starea de spirit a celor dragi. Coplesiti de propriul entuziasm si cu gandul doar la planurile pe care le-au pus la punct in cele mai mici detalii, nativii din aceasta zodie nu pot concepe cum ceilalati nu sunt in culmea fericirii. In cele din urma, energia Berbecilor va castiga sufletele celor din jur. Spre seara se anunta o petrecere-monstru, care vi fi tinuta m ...