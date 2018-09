Horoscop 6 septembrie: Este o zi plina de provocari uriase si de dezamagiri pentru multe zodii. Cine o duce, totusi, bine azi

Horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 6 septembrie 2018 BERBEC Demult ti s-a spus ca va veni acest moment dificil si ai fost puternic influentat de anturajul din jur, care a creat o imagine de-a dreptul sumbra asupra acestui eveniment. Lucrurile ar fi stat mult mai bine daca nu ai fi tinut cont de zvonuri si vorbe negative, pentru ca exact ele sunt cele care au generat aceasta stare proasta. Daca ai fi asteptat sa se intample fara atatea temeri inoculate in suflet, cu siguranta efectele neplacute ar fi fost mult mai mici, dar ti s-a creat permanent o asteptare neagra care acum, iata, isi arata coltii. Horoscop 6 septembrie 2018 TAUR Nu esti in apele tale, se vede ca te macina niste griji carora nu le mai dai de capat, dar daca ai fi at ...