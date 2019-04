Horoscop 7 aprilie - Iluzii dureroase in dragoste

Horoscop 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop 7 aprilie 2019. Unele zodii traiesc adevarate iluzii in dragoste si nici macar nu realizeaza. Pentru ca sentimentul sa fie complet, ambii parteneri trebuie sa stie adevarul. Altfel, e doar o pierdere de timp, care provoaca suferinta. Horoscop 7 aprilie 2019 Berbec Berbecii vor ramane cu amintiri frumoase, dupa o zi in care traiesc emotii dintre cele mai intense. O intalnire cu o persoana atragatoare, de care s-au indragostit, le da nativilor din aceasta zodie o energie formidabila si sentimentul ca sunt privilegiati de destin. Dincolo de bucuria de moment, poate ca ar fi cazul ca aceasta persoana sa afle ce se petrece cu adevarat. A o tine in ceata duce, incet - dar singur, la o dragoste neimpart ...