Horoscop 7 mai 2018: Luni, o zodie primeste vesti neplacute

Horoscop 7 mai 2018. Vin vesti deloc placute pentru nativii Gemeni, in timp ce pentru Scorpioni apar tot felul de piedici in cale. Iata ce iti rezerva astrele, in functie de zodie, in ziua de luni: Horoscop 7 mai 2018 Berbec Ai ajuns la un nivel foarte bun al unui proiect caruia ii acorzi importanta marita. Esti mandru de tine, si meriti un premiu! Indiferent in ce ar consta acest dar pe care ti-l oferi, important aici e starea de bine care te cuprinde, satisfactia majora care te invaluie. Probabil ai fost apreciat de sefi si evident ca te simti bine in aceasta postura. Sau tocmai ai trecut cu brio un examen sau in confruntare profesionala, depasindu-ti rivalii puternici, si orgoliul tau ajunge la cote maxime. Meriti aceste ...