Horoscop Aprilie 2018 Oana Hanganu: ce zodii sunt lovite de noroc, cine are parte de cumpene

horoscop aprilie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop lunar aprilie 2018 Oana Hanganu. Mercur revine la mersul direct, dar Saturn si Pluton isi incep tranzitul retrograd prin zodia Capricorn. Apar noi provocari pentru zodii. Afla cum va fi a doua luna de primavara pentru tine! Horoscopul pentru luna aprilie 2018 este marcat de cateva evenimente astrologice importante care vor influenta toate zodiile. Dupa Luna Albastra si intrarea planetei Venus in zodia Taur in ultima zi de martie, primele doua saptamani ale lui aprilie vor fi dominate de tranzitul retrograd al planetei Mercur in zodia Berbec. Si de aspectele tensionate formate de planetele din zodia Capricorn (Marte, Pluton si Saturn) cu Soarele si Mercur retrograd din zodia Berbec. Vor urma ...