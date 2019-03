Horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop aprilie 2019. Ce zodii au mare ghinion la bani in luna aprilie. Horoscopul lunar aprilie 2019 anunta momente de foc pentru multe zodii, la capitolul bani, dragoste, cariera. Probleme majore pentru nativii zodiei Balanta, care vor fi cei mai afectati in luna aprilie. Previziuni complete pentru toate zodiile Horoscop aprilie 2019 Berbec In jurul sau cursul datei de 2, s-ar putea sa fii mai inclinat(a) spre introspectie si meditatie. Nu-ti programa calatorii la mare distanta de casa si examene, cel putin pentru o perioada. In cursul sau jurul lui 12 si 13, nu esti tu insuti(ati) si reapar tensiunile intre tine si superiorii, la fel si problemele cu banii. Dupa data de 20, sarmul si carisma ta sunt l ...