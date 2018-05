Horoscop arboricol: Tu ce copac ești?

ShareTweet Astrologia conventionala este formata din semne ce reprezinta animale mai mult sau mai putin fioroase. Va prezentam o varianta “vegetala” a horoscopului. Afla ce copac esti, potrivit zodiacului arboricol. Mar – Dragoste Date: 25 iunie – 4 iulie; 23 – 31 decembrie Incantator, atractiv, cu o aura placuta, este o fire aventuroasa, careia ii place flirtul, este sensibil si intotdeauna indragostit. Vrea sa iubeasca si sa fie iubit, este un partener tandru si credincios. Foarte generos, cu talente stiintifice. Traieste in prezent, ii place sa filosofeze. Frasin – Ambitie Date: 25 mai – 3 iunie; 22 noiembrie – 1 decembrie Vivace, impulsiv, foarte atractiv, este ambitios, inteligent si talentat. Nu-i plac criticile si obisnuieste sa se joace cu focul. Este o persoana de incredere, credincioasa si un partener de viata prudent, care actioneaza mai mult dupa ce-i dicteaza creierul decat dupa ce-i spune inima. Fag – Creativitate Date: 22 decembrie Este caracterizat prin bun gust, concentrare pe aspectul exterior. Isi organizeaza cu grija viata si cariera, este materialist, strangator, nu risipeste banii. Nu se implica in actiuni riscante daca nu are ceva de castigat, are grija de corpul sau, este un companion excelent si un lider performant. Mesteacan – Inspiratie Date: 24 iunie Vivace, atractiv, elegant, prietenos, modest. Nu-i plac excesele de niciun fel, nu e pretentios si uraste tot ce este vulgar. Se da in vant dupa aventurile in natura. Este calm si nu foarte pasional, insa plin de imaginatie. Reuseste sa creeze in jurul sau o atmosfera calma si prietenoasa. Cedru – Incredere Date: 9-18 februarie; 14-23 august Frumos, mandru, stie ce vrea si se adapteaza perfect in orice conditii. II place luxul, este usor arogant si se poate uita de sus la unii oameni. Are o incredere de sine fantastica, este determinat si putin nerabdator. Ii place sa ii impresioneze pe ceilalti cu talentele sale. Are un optimism molipsitor si obisnuieste sa ia foarte repede deciziile. Castan – Onestitate Date: 15-24 mai; 12-21 noiembrie Desi este foarte frumos, nu vrea sa atraga atentia. Are un simt dezvoltat al dreptatii, este un diplomat innascut, insa se irita destul de usor, de multe ori din pricina lipsei de incredere de sine. Cateodata isi da aere de superioritate si se simte neinteles de ceilalti. Are dificulati in a-si gasi un partener de viata. Chiparos – Credinta Date: 25 ianuarie – 3 februarie; 26 iulie – 4 august Puternic, musculos, se adapteaza in orice conditii, ia de la viata tot ce e mai frumos, este optimist si multumit cu el insusi. Nu-i place singuratatea, este un amant pasional, credincios. Totusi, este temperamental, nu tine cont de reguli si vrea tot timpul mai multi bani si mai multe informatii. Ulm – Noblete Date: 12-24 ianuarie; 15-25 iulie Placut, modest, nobil, vesel, dar totusi neiertator, ii place sa conduca, nu sa fie condus. Este onest, credincios, ii place sa ia decizii in locul altora. Este generos, are un simt practic si al umorului foarte dezvoltate. Smochin – Sensibilitate Date: 14-23 iunie; 12-21 decembrie Este foarte puternic, independent, nu ii admite sa-l contrazici. Se bucura de viata si de familie, ii plac copiii si animalele. Ii place sa leneveasca, este inteligent si are simt practic. Are un simt al umorului dezvoltat si ii place sa socializeze. Brad – Mister Date: 1-11 ianuarie; 5-14 iulie Este o persoana sofisticata, demna, caracterizata prin bun gust, dar totusi incapatanata, cu schimbari bruste de dispozitie. Ii place tot ce este frumos. Este egoist, dar se schimba cand vine vorba despre cei tragic. Foarte ambitios, talentat, de incredere. Are multi prieteni, dar si multi dusmani. Alun – Iesit din comun Date: 22-31 martie; 24 septembrie – 3 octombrie Incantator, nepretentios, foarte intelegator, stie cum sa faca o buna impresie. Este un luptator activ pentru cauze sociale, foarte popular, are un simt al dreptatii dezvoltat. Etes un amant cinstit, onest, tolerant, dar foarte capricios. Continuarea pe sfatulparintilor.ro ShareTweet