Horoscop august 2018: Care sunt cele 3 zodii care vor avea parte numai de incercari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop lunar august 2018. Ultima luna de vara aduce schimbari importante in viata unor nativi. Unii vor fi mai avantajati de astre, in timp ce altii vor trebui sa infrunte fel de fel de probleme, fie in plan financiar, fie in cel afectiv. Din punct de vedere astrologic, luna august este marcata de mai multe evenimente. Iata care sunt acestea: – 1 august 2018 / miercuri: Marte (in Varsator) in cuadrat cu Uranus (in Berbec) – 7 august 2018 / marti: Cuadrat intre Soare (in Leu) si Jupiter (in Scorpion) – 7 august / marti: Uranus se inscrie in traseu retrogad in Taur – 7 august 2018 / marti: Venus intra in Balanta – 8 august 2018 / miercuri: Trigon intre Venus (in Balanta) si Neptun (in Pest ...