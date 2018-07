HOROSCOP. Cel mai bun sot din zodiac. Nu te va insela niciodata

O echipă de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş a realizat primul transplant pediatric de cord din acest an, la un pacient de 15 ani din Caraş-Severin,care a primit inima de la un donator de 14 ani din Oradea aflat în moarte cerebrală. Operaţia a durat şase ore.

