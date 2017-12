Horoscop Cristina Demetrescu pentru Sarbatori - Schimbari majore de situatie si lacrimi pentru o zodie

cristina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se apropie cu pasi repezi nou an. Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit despre cum va fi finalul anului 2017 pentru fiecare zodie. Berbecii sunt obositi de ceea ce fac, sunt obositi de munca. Sanatatea ar fi in pericol pentru cei care nu dau importanta mesajelor care sunt transmise de organismul lor. Si-ar dori sa evadeze, dar nu prea mai au timp. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis. Nu dau dovada ca au invatat sa iubeasca neconditionat. Nu este foarte bine pentru ei. Gemenii se bucura de succes pe plan personal. Sunt femei care pot ramane insarcinate, mari iubiri. Dar mare atentie ca nimeni nu stie mai bine decat Geamanul sa umble pe o autostrada cu dublu sens. Racii sunt linistiti, ...