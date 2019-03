Horoscop: Cum te influenteaza SuperLuna, in functie de zodie

Horoscop 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul este influentat de fenomenele astronomice, iar SuperLuna si echinoctiul de primavara sunt, potrivit astrologilor, o influenta importanta asupra fiecarei zodii din horoscop. SuperLuna din data de 21 martie este un eveniment astrologic puternic, capabil sa influenteze vietile noastre pentru urmatoarele luni, datorita energiei pe care o imprima si echinoctiul de primavara din noaptea de 20 spre 21 martie. Din punct de vedere astrologic, SuperLuna va marca schimbari pozitive radicale, schimbari de dinamica si atitudine in domeniul finantelor si securitatii materiale si in domeniul sistemului nostru de valori, al principiilor care ne fundamenteaza viata. Astfel, in data de 21 martie vom fi in ...