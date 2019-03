Horoscop dragoste saptamana 11-17 martie 2019. Luna in Gemeni pune zodiile la treaba

Horoscop dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop dragoste. Iata horoscopul dragostei pentru saptamana 11-17 martie 2019. Suntem in a doua saptamana de Mercur retrograd in Pesti. Zodiile s-au acomodat, cel mai probabil, cu noul ritm. Poate ai dat peste cineva din trecut, poate ai recuperat vechi prieteni, poate ai reluat idei sau optiuni si vezi alte variante. Sau poate ca le modifici pe cele luate deja. Afla tot ce ai nevoie sa stii despre Mercur retrograd 2019 in Pesti si zodia ta, ce sa faci si ce sa NU faci ! Toata saptamana, Luna este in crestere de luminozitate, indreptandu-se spre ultima superluna a anului 2019 ce va avea loc cealalta saptamana, pe 20 martie. Sa ne asteptam la hiperactivitate spre mijlocul saptamanii, cand L ...