Horoscop dragoste. Urmeaza un val de tensiuni in cuplu pentru aceste 3 zodii

Vesti mai putin bune in dragoste, in perioada urmatoare, pentru trei dintre zodii. Astrele par sa nu le fie favorabile pe plan amoros, insa rezolvarea va veni din atitudine si depasirea propriilor orgolii. Iata care sunt zodiile pentru care urmeaza un val de tensiune in cuplu. 1.SCORPION Nativii acestei zodii nu au avut prea multa experienta in trecut si nu s-au concentrat pe persoana iubita, de aceea probleme apar intre ei si nu reusesc sa se inteleaga. Sunteti o persoana politicoasa, dar mai aveti momente cand sunteti distras si nu va mai puteti concentra pe ceea ce faceti. Veti reusi sa refaceti total aceasta relatie daca va rezervati suficient timp pentru ea. 2.TAUR Nativii acestei zodii au stat mai ...