Horoscop Floral! Ce fel de planta esti, in functie de data nasterii! Afla ce surpriza ti-a pregatit destinul

Toata lumea stie de horoscopul obisnuit, dar putine sunt persoanele care au incercat sa afle ce zodie sunt in horoscopul floral! Afla ce planta te reprezinta si ce arata asta despre viitorul tau! Lucrurile sunt extrem de simple: fiecarei zodii clasice ii corespunde un simbol floral, astfel: HOROSCOP FLORAL. Caprifoiul (21 martie – 20 aprilie) – in horoscopul clasic, Berbec Gingasa floare a caprifoiului, cunoscuta si sub denumirea de Mana Maicii Domnului, semnifica puterea de a face fata oricaror provocari. Astfel, nativii acestei zodii reusesc, precum caprifoiul care se catara cu usurinta, sa aiba putere de lupta si sa-si atinga orice tel propus. De asemenea, mireasma puternica a florii de ...