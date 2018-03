Horoscop luna aprilie 2018. Zodiile care vor avea un Paste fericit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop luna aprilie 2018. Cea de-a patra luna a anului aduce surprize pentru zodii si evenimente astrologice importante. Pe 16 aprilie, vom avea Luna noua in Berbec, iar pe 20 aprilie, Soarele intra in Taur. Aprilie se termina cu Luna plina in Scorpion, care va avea loc in data de 30. Pana la primul eveniment major al acestei luni, Soarele si Mercur vor fi in Berbec, lucru care va aduce unele provocari pentru zodii. Iata ce zodii vor avea un Paste special si cine nu va avea parte de sarbatori linistite. Horoscop luna aprilie 2018 Berbec Pentru tine, prima parte a lunii se anunta a fi una excelenta, in care intuitia ta va fi la cote inalte. Te simti ocrotit de divinitate si te poti conecta cu partea spirituala. Se anunta ...