Horoscop lunar Oana Horoscop luna martie – Leu

Leii castiga mai multi bani din munca proprie, pleaca la studii sau primesc oferte de munca din strainatate. Horoscopul lunii martie pentru zodia Leu pune accent pe resursele financiare ale nativilor. In prima parte a lunii, Soarele se va afla in zodia Pesti si va dinamiza sectorul avantajelor pe care nativii le pot obtine cu ajutorul altora. Tot in Pesti va fi Luna Noua din 17 martie, care le poate aduce Leilor noi surse de finantare sau vesti bune legate de veniturile partenerului de viata. In plus, tot intr- un sector financiar din astrograma va avea loc Luna Plina din 2 martie: in zodia Fecioara si in casa Banilor obtinuti de nativi prin munca proprie. Astfel, chiar de la inceputul lunii, Leii vor castiga mai multi bani s ...