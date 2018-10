Horoscop Minerva pentru lunile Noiembrie si Decembrie. Vor fi schimbari mari pentru majoritatea zodiilor

horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe 16 noiembrie, intra in retrogradare Mercur pana pe data de 8 sau 9 decembrie. Vor continua succesiunea de retrogradari care a inceput undeva in primavara-vara. Pe data de 2 noiembrie va porni ciclul retrogradarii mercuriene. Pana dupa 3 decembrie eu nu as sfatui sa se faca credite si nici sa se cheltuiasca sume mari de bani, a declarat astrologul Minerva la B1. HOROSCOP MINERVA Berbec: Pana la sfarsitul anului avem o galeata care presupune un sextil, un trigon, dar si doua patrate, adica toate bunurile, toate veniturile, tot ceea ce obtin si primesc vor avea si o latura putin stresanta in toata povestea asta. Cand e cu gura in sus semnifica culesul roadelor, ei vin cu o galeata rasturnata ca si cum ar tre ...