Horoscop noiembrie 2018. Care sunt zodiile care vor redescoperi dragostea luna aceasta

Horoscop noiembrie 2018. Ultima luna de toamna a acestui an. Pentru multe zodii, aceasta perioada va aduce un restart sentimental. Pentru alti nativi, este o perioada in care se vor face cheltuieli importante. Evenimentele astrologice ale acestei luni: 6 noiembrie 2018: Trigon intre Soare (in Balanta) si Neptun (in Pesti) 6 noiembrie 2018: Uranus intra in Berbec 7 noiembrie 2018: Luna noua in Scorpion 8 noiembrie 2018: Jupiter incepe sa tranziteze Sagetatorul 9 noiembrie 2018: Venus (in Balanta) in trigon cu Marte (in Varsator) 11 noiembrie 2018: Sextil al Soarelui (in Balanta) cu Pluton (in Capricorn) 15 noiembrie 2018: Sextil intre Marte (in Varsator) si Uranus (in Taur) 16 noiemb ...