Horoscop noiembrie. Care sunt zodiile care se despart

Horoscop noiembrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei nativi ai zodiacului ar putea sa se confrunte cu probleme serioase in dragoste. In luna noiembrie, urmeaza o despartire sau un divort. HOROSCOP NOIEMBRIE. Zodiile care se despart. Gemeni Isi doresc o relatie perfecta, in care sa iubeasca si sa fie iubiti, insa planetele par sa nu se fi aliniat in viata lor. In noiembrie, vor cunoaste gustul amar al dezamagirii, traind adevarate drame pe plan amoros. Se vor desparti de partenerul de viata. Momentul ii va marca si nu vor reusi sa treaca prea repede peste acest episod dureros. HOROSCOP NOIEMBRIE. Zodiile care se despart. Balanta In general, sunt niste persoane sigure pe ele. Nativii Balanta se simt inferiori cand vine vorba de dragoste. In noi ...