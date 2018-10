Horoscop noiembrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); HOROSCOP NOIEMBRIE. Schimbari majore pentru anumite zodii. Luna noiembrie aduce schimbari importante in viata nativilor din zodiac. Pentru unii va urma o perioada fructuoasa, in timp ce pentru altii lucrurile merg spre o directie gresita. HOROSCOP NOIEMBRIE. Schimbari majore pentru anumite zodii. BERBEC Interactiunile cu cei din jur incep sa se dezvolte. Vei simti energii la nivel psihologic, filosofic, intelectual, financiar. HOROSCOP NOIEMBRIE. Schimbari majore pentru anumite zodii. TAUR Romantismul apare in viata ta. Punctul culminant va avea loc dupa data de 11 noiembrie. S-ar putea sa intri in cateva conflicte in a doua jumatate a lunii. HOROSCOP NOIEMBRIE. Schimbari majore pentru anumite ...