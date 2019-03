Horoscop Oana Hanganu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop Oana Hanganu pentru a doua parte a lunii martie 2019. Cum te influenteaza Echinoctiul de primavara, Luna Plina in Balanta, revenirea lui Mercur la mersul direct si prezenta planetei Venus in zodiile Varsator si Pesti. A doua parte a lunii martie este marcata de urmatoarele evenimente care vor influenta toate zodiile: 1.) Echinoctiul de primavara si intrarea Soarelui in zodia Berbec, in noaptea de 20 spre 21 martie 2019; 2.) Luna Plina in zodia Balantei, in ziua de 21 martie; 3.) intrarea planetei Venus in zodia Pesti, la data de 26 martie 2019; 4.) Revenirea planetei Mercur la mersul direct in zodia Pesti, la data de 28 martie 2019. Luna martie 2019 se incheie cu intrarea planetei Marte ...