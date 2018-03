Horoscop Oana Hanganu. Venus in Berbec aduce tentatii si aventuri. Cum te feresti de tradari in iubire

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop Oana Hanganu. Pana la sfarsitul lunii, Venus in Berbec aduce tentatii si aventuri. Cum te feresti de tradari in iubire. 7 cristale de folos. Venus in Berbec ne face mai impulsivi, mai putin dispusi sa facem sacrificii pentru o anumita persoana sau pentru binele relatiei si mai interesati de propriile dorinte. De asemenea, ne face mai „receptivi” la tentatii si mai dornici de a trai fiecare clipa cu intensitate, fara prea multe griji sau intrebari legate de viitor. Perioada cu Venus in Berbec favorizeaza dragostea la prima vedere si „arderea” unor etape in relatii, dar si un soi de egoism si de detasare. Flacara iubirii si a pasiunii se aprinde rapid, dar se stinge la fel de repede. Perioada ...