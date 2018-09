Horoscop octombrie. Care sunt zodiile norocoase

Zodii norocoase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fie ca e vorba de iubire, bani sau succes profesional, fiecare zodie are norocul ei in luna octombrie. Iubire Taur Saturn te sfatuieste sa faci cateva schimbari in viata personala, sa ii oferi ceva nou partenerului tau de viata. La sfarsit de octombrie ar fi binevenite cateva zile petrecute numai in doi. Varsator Astrele te rasfata cu o perioada calma si linistita, plina de bucurii in familie. Jupiter influenteaza din plin sectorul familiei si al locuintei. Scorpion Vei avea ocazia sa petreci cateva momente deosebite cu persoana iubita, ba chiar sa plecati intr-o calatorie scurta numai voi doi. Cariera Berbec Pana pe 24 octombrie, vei lucra intens la proiecte noi, vei primi responsabil ...