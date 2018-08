Horoscop pentru saptamana 20 - 26 august 2018

Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Leu

Fecioara

Balanta

Scorpion

Sagetator

Capricorn

Varsator

Pesti

În prima parte a săptămânii, cariera şi poziţia socială sunt preocupările dominante. Este o perioadă de mari răscoliri, fiind posibile turnuri ale unor situații consoderate până nu demult sigure și confortabile. Poţi obţine favoruri sau chiar îndatoriri noi la locul de muncă, ce îţi vor aduce faimă şi recunoaştere, însă ceva funcționează defectuos. Există persoane în jurul tău care nu te văd cu ochi buni, astfel că ai nevoie de eforturi serioase pentru a depăşeşi neplăcerile. Referitor la prieteni și la susținătorii din sfera socio-profesională este bine să-i selectezi şi să păstrezi alături de tine doar pe cei care îţi sunt recomandaţi de sufletul tău. Reţine informaţiile sau sfaturile care ajung la tine. Impulsivitatea şi graba te pot împinge la greşeli destul de greu de remediat. Spre finalul săptămânii vei resimţi oboseala acumulată. Este posibilă activarea unor probleme de sănătate legate de picioare şi aparat digestiv. Momentele de izolare şi dialog doar cu tine însuţi sunt cele mai potrivite pentru a te reface.O săptămână dinamică pentru relațiile cu străinătatea, pentru călătorii, dar și pentru activitățile intelectuale. Sunt posibile evenimente interesante, răscolitoare şi pe segmental muncii legat de străinătate, parteneri străini sau interviuri pentru un job. Şefii îţi vor recunoaşte meritele şi răsplăti eforturile depuse în ultimul timp, însă discordia pândește în umbră. Sigur că vor fi şi voci împotriva ta, însă vei avea suficientă forţă să depăşeşti totul cu bine. S-ar putea să ţi se ofere un nou post de conducere sau responsabilităţi la care nici nu te gândeai vreodată. Recomandabil este să discerni cu atenţie ofertele. Există multe controverse în acest segment de viaţă, dar schimbarea este inevitabilă. Posibile călătorii îndepărtate te poţi ocupa de demersuri specifice propriei dezvoltări educaţionale. Vizionează piese de teatru, filme bune sau ascultă concerte de muzică. Chiar şi participarea la cursuri şi seminarii cu teme spirituale sunt binevenite. În utlimele zile ale săptămânii sunt momente potrivite pentru a te întâlni cu prietenii. Încearcă să eviţi izolarea şi fii mai cooperant cu cei din jur.În primele zile ale săptămânii te poţi ocupa de chestiuni financiare. Este vorba despre taxe, facturi curente sau demersuri specifice banilor şi bunurilor în comun cu alţii. Este multă forfotă în zona finanţelor, fiind o perioadă în care sunt posibile tot soiul de controverse. Pot apărea şi neplăceri greu de estimat, însă paza bună trece primejdia rea. Se conturează elemente noi în zona relaţiilor cu străinătatea şi a studiilor superioare. Sunt momente favorabile de a începe o formă de şcolarizare pe termen lung sau într-o altă ţară. Pe e altă parte, dorinţa de a te ocupa în mod special de sufletul tău va fi evidentă şi chiar îi vei da curs. De bun augur sunt activităţile culturale sau dialogurile cu oameni interesaţi de spiritualitate. Este posibil să-ţi redefineşti legătura cu planurile divine, reuşind să înţelegi că totul are un rost. La finalul săptămânii este nevoie să te ocupi de carieră sau de imaginea ta în ochii celorlalţi. Pot ieşi la iveală neplăceri, însă fii prudent şi încearcă să rezolvi lucrurile cu tact şi diplomaţie.În prima parte a săptămânii, relaţiile parteneriale şi colaborările sunt în prim plan. Discuții aprinse, revenire asupra unor subiecte delicate, vechi, nerezolvate, controverse deosebite. Chiar dacă vei avea tendinţa de a respinge orice vine din partea celorlalți, ai încredere că astrele aranjează totul în favoarea ta. În plan financiar se conturează discret câștiguri din activități profesionale colaterale locului de muncă, însă ceva este periculos, foarte bine ascuns. Și totuși, este posibilă apariţia unui binefăcător, necunoscut care să-ţi faciliteze momentan accesul la banii şi bunurile altora. Dialogurile şi demersurile legate de taxe, impozite, datorii, relaţii cu instituţiile bancare sau chestiunile legate de moşteniri sunt active. Bine ar fi să te ocupi pe îndelete de tot ce deții și chiar să-ți securizezi unele bunuri. Fii prudent şi nu lua decizii în grabă. Pe de altă parte, poate te gândeşti şi la o redimensionare a sistemului valorilor morale. La sfârşitul săptămânii pot apărea aspecte legate de călătorii şi studii în străinătate. Sufletul tău are nevoie de rafinare, astfel că vizionarea unei piese de teatru, unui film bun sau reuniunile cu cei dragi sunt binevenite.Pentru tine, locul de muncă şi sănătatea primesc energii deosebite, care vor răscoli totul. Poţi primi noi sarcini de serviciu, plăcute sau mai puțin alături de colegi binevoitori sau mai puțin binevoitori. Chiar dacă există şi animozităţi le poţi depăşi. În paralel, sănătatea este foarte vulnerabilă, bine fiind să te îngrijești corespunzător. Sunt posibile consultații, analize medicale și chiar intervenții chirurgicale. Segmentul relaţiilor parteneriale şi al colaborărilor se va remarca prin discuții aprinse. Un soi de barieră se contruiește între tine și ceilalți, de aceea fii foarte prudent. Pe de altă parte, bine ar fi să faci ordine şi curăţenie în rândul colaboratorilor şi proiectelor tale. Există în preajma ta colaboratori nepotriviți stilului tău de lucru sau departe de intereselor tale. Dispui de suficientă forţă pentru a-ţi susţine punctele de vedere şi pentru a reuşi în tot ce îţi propui. Acordă atenţie și partenerului de viaţă. Tu eşti foarte preocupat doar de proiectele personale, neglijându-i pe cei apropiaţi. Se pot produce despărţiri definitive. Găseşte un echilibru între tine şi ceilalţi.Creativitatea, relaţiile sentimentale şi cele cu copiii devin prioritare pentru tine încă din primele zile ale săptămânii. Se întezăresc discuții aprinse, reluarea unor acțiuni comune mai vechi ce nu au fost înțelese sau finalizate. Există multă ostilitate pe segmentul amoros, de aceea fii prudent și nu da curs primului impuls. Controlează-ți reacțiile, evită critica și ai răbdare. Tăcerea e de aur în această săptămână pe toate segmentele vieții cotidiene. Canalizează-ți energiile spre implicarea într-un hobby. Asta te relaxează, te amuză și îți oferă încredere în tine și în tot ce te înconjoară. Sănătatea este vulnerabilă, deci fii prudent și îngrijește-te corespunzător. A se evita consultaţiile, analizele medicale şi intervenţiile chirurgicale, în special pe segmentele picioarelor, inimii şi coloanei vertebrale pe 24 și 25 August! Recomandabil este să te ocupi de activităţi uşoare, de rutină şi să fii cât mai discret. Odihneşte-te mai mult, plimbă-te în aer liber şi foloseşte remedii naturiste. La sfârşitul săptămânii se conturează un final de etapă partenerială.Prima parte a săptămânii este caracterizată de treburi gospodăreşti. Poţi face curăţenii generale, planuri de reamenajări interioare sau te poţi orienta şi către o locuinţă nouă. Dialogurile cu membrii familiei și cu neamurile sunt frecvente, unele purtate pe tonuri înalte, cu acuze mai mult sau mai puțn fondate. Se recomandă prudență, răbdare și toleranță. Relațiile cu persoana iubită și cele cu copiii sunt active în a doua parte a săptămânii. Este posibilă apariţia unei noi legături amoroase, din care poate rezulta un copil. Atenţie la modul de relaţionare cu cei din jur! Nu prea ai tu chef de distracţii şi aventuri, însă încearcă să nu strici şi cheful altora. Toate vin în beneficiul tău, până la urmă, chiar dacă acum nu pare. Spre sfârşitul săptămânii se întrezăresc multe treburi de făcut la locul de muncă. Final de etapă profesională. Sănătatea este destul de încercată. Ocupă-te doar de activităţi uşoare şi odihneşte-te mai mult.La începutul săptămânii eşti mai mult pe drumuri. Scopurile pot fi diverse: de la cele în interes de serviciu la cele de agrement. Pe de altă parte este posibil să fii tentat să te implici în cursuri scurte legate de artă, psihologie, discipline economico-finaciare sau orice alt domeniu plăcut sufletului tău. Relaţiile cu neamurile şi cu prietenii apropiaţi sunt dinamice și foarte controversate. Fii prudent și evită conflictele! Unii te vor provoca doar de amorul artei și ar fi bine să-i eviți, ba chiar să întrerupi definitv relațiile cu ei. A doua parte a săptămânii evidențiază segmentul domestic, fie prin treburi specifice, fie prin întâlniri și dialoguri cu membrii familiei și cu neamurile. Pot ieși la iveală secrete de familie, acțiuni și decizii ale membrilor familiei care, pe undeva, contravin nevoilor sau dorințelor tale. Discuţiile în cotradictoriu vor fi la ordinea zilei, însă succesul va fi de partea ta. Pe de altă parte poţi decide să ai o altă atitudine faţă de familia din care provii. Astfel, delimitarea între viaţa ta şi a celorlalţi o poţi face acum mai uşor şi mai ales este de dorit.Începutul săptămânii îţi aduce discuţii şi aspecte legate de bani. Sunt posibile cheltuieli majore comune cu alții pe facturi, taxe sau pe daune, de genul amenzi sau restanțe financiare. Poți descoperi nereguli în documentele financiare sau în cele care atestă că deții bunuri personale. Fii prudent și verifică totul cu atenție, eventual și cu ajutorul unui specialist în domeniu. Pe de altă parte se încheie o etapă de câștig din munca proprie, iar nemulțumurile pot fi majore. Cum impulsivitatea este accentuată, iar gândirea umbrită ar fi bine să te controlezi și să lași deciziile majore pentru următoarele săptămâni. Relațiile cu anturajul apropiat se vor evidenția în partea a doua a săptămânii fie prin dialoguri deosebite, fie prin acțiuni comune. Evită să-ți divulgi planurile și să emiți păreri la adresa altora. Unii te pot înțelege greșit și de aici un șir lung de neplăceri. De asemenea este posibil să decizi că atitudinea faţă de rude şi prieteni apropiaţi trebuie reconfigurată. Şi aşa este şi bine! Pentru ultimele zile ale săptămânii, indicate sunt treburile gospodăreşti sau vizitele în locurile natale.La începutul săptămânii debordezi de energie. Eşti hotărât să te ocupi de tot şi toate şi chiar vei reuşi. Însă, agresivitatea și graba sunt aceentuate. Este posibil să fii nevoit să reiei unele activități personale sau profesionale, mai ales pe secțiunea detalii. Prudență, răbdare, toleranță! La nevoie roagă pe cineva apropiat să te ajute. Ești foarte vulnerabil, astfel că orice ajutor cât de mărunt poate face minuni în toată regula. Recomandate sunt regimurile alimentare, tratamentele de întreţinere corporală, dialogurile cu specialişti în dezvoltare personală sau participarea la cursuri şi seminarii dragi sufletului tău. În a doua parte a săptămânii se întrezăresc cheltuieli pe cele necesare traiului cotidian. Totodată este posibil să primești bani, cadouri sau recompense de la cine nu te aștepți. Pe de altă parte, îndemnul astrelor este legat şi de schimbarea sistemul valorilor morale. De fapt, a găsi echilibrul între latura materială şi cea spirituală a vieţii este cea mai mare provocare a acestei săptămâni. Final în relațiile cu anturajul apropiat.În primele zile ale săptămânii nu prea se simte prezenţa ta în anturaj. Sufletul tău are nevoie de odihnă şi de un nou plan de viaţă. Se pot evidenția afecțiuni mai vechi sau mai noi, de aceea fii prudent și îngrijește-te corespunzător. Evită, pe cât posibil, consultațiile, analizele medicale și chiar intervențiile chirurgicale în perioada 21 – 25 August. Riscurile sunt majore din toate punctele de vedere. Pe de altă parte este o perioadă bună pentru discuții tăinuite, cu oameni de încredere. Informațiile obținute pe căi neconvențioale pot fi frecvente și foarte utile. Visele și viziunile premonitorii te însoțesc zilnic. Vei simţi o protecţie divină specială, care îţi îndrumă paşii către noi evenimente, alături de alţi oameni. În a doua parte a săptămânii, astrele îți vor oferi o energie şi un farmec aparte. Te vei simți mai bine, dar nu forța nota. Sunt momente bune pentru a-ţi trasa noi direcţii de urmat şi pentru a-ți revizui în totalitate modul de a relaţiona cu cei din jur. Poţi decide să urmezi anumite diete, un program de exerciţii de întreţinere corporală sau pur şi simplu să studiezi domenii de avangardă. Spre sfârşitul săptămânii apar cheltuieli cotidiene. Cadouri, recompense sau mici favoruri de la cei dragi.Interesantă și foarte controversată săptămână la capitolul prieteni. Se pot ivi neînţelegeri datorită divergenţelor de opinii, însă le poţi depăşi cu puțin efort și bunăvoință. Pe de altă parte, astrele îţi vor trimite raze în zona mentalului profund. Astfel, sunt posibile insomnii, stări de nelinişte, vise premonitorii sau viziuni. Bine este să reţii ideile apărute în gândurile tale în această săptămână sau sfaturile celor din jur, întrucât ele alcătuiesc esenţa următoarelor evenimente din viaţa ta. Stările de sănătate vor fluctua mult, mai ales în intervalul 23 – 26 August. Vizate sunt sistemul circulator şi picioarele. Nu se recomandă consultaţii, analize medicale sau intervenţii chirurgicale pe segmentele anatomice amintite, decât în cazuri ce nu suportă amânare. Ocupă-te doar de activităţile de rutină şi încearcă să te odihneşti mai mult. În ultimele zile ale săptămânii îţi vei reveni, apărând în mijlocul celorlalţi refăcut şi cu poftă de viaţă.