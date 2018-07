Horoscop SAMBATA. Cum se simte ziua dupa eclipsa totala de luna?

Universul poate impacheta multe intr-un singur weekend si sunt sanse ca inca sa compilam in urma revelatiilor socante pe care fiecare le-a avut cu doar cateva ore in urma cand a avut loc eclipsa totala de Luna plina sangerie in Varsator. Astazi, Venus este in trigon cu Pluto si asta nu este cea mai […] Articolul Horoscop SÂMBĂTĂ. Cum se simte ziua după eclipsa totală de lună? apare prima dată în AM Press.