Horoscop saptamana 7-13 mai. Zodia ASTA primeste bani si faima. Toti sunt la picioarele ei!

img google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul saptamanii 7-13 mai aduce vesti imortante legate de bani, conditii de munca, patrimoniu, si va recomanda sa nu luati decizii pripite. Cantariti cu prudenta fiecare pas, deoarece multe zodii vor construi castele pe nisip miscator... O zodie va primi banii si faima la care a visat indelung, insa oare ce se ascunde in spatele acestor favoruri?... Horoscop saptamana 7-13 mai Berbec Aspectele socio-profesionale reprezinta subiectele principale ale acestei saptamani. Se contureaza schimbari majore, atat in relatiile personale cu prietenii, cat si in relatiile de sustinere profesionala reciproca de la locul de munca. Se recomanda prudenta, discretie si rabdare! Incet, dar sigur pierzi unii prieteni, d ...