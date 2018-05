Horoscop saptamanal 13 – 20 mai 2018 Mihai Voropchievici. Ce spun runele

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop saptamanal 13 – 20 mai 2018. Iata ce spun runele pentru saptamana viitoare. 4 zodii trebuie sa aiba mai multa grija in zilele care urmeaza, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. Horoscop saptamanal 13 – 20 mai 2018, pentru fiecare zodie Berbec. Este in intarziere. Sa abordeze toate problemele cu totul altfel, sa fie mai duri. Taur. Revigorari in viata lui, pregatit sa inceapa o viata noua. O sapt cu multa incarcitura benefica. Gemeni: In cautarea dragostei fierbinte si pasionale. O sapt fantastic de buna/ Rac: Primeste un sfat. Sa re relaxeze si sa se detaseze de fricile lui. Se bucura de sanatate excelenta si sa ii viziteze pe cei dragi. Leu: Vrea sa faca lucruri rele cu intarziere. Apare o disp ...