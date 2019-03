Horoscop saptamanal 18-24 martie - Luna Plina in Balanta, sanse uriase pentru zodii

Horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop saptamanal 18-24 martie 2019. Luna Plina in Balanta, sanse uriase pentru zodii. Evenimentul astrologic care iese in evidenta saptamana aceasta este Luna Plina din semnul Balantei, de joi. Sectorul vizat este cel relational, unde ar trebui sa reinstauram armonia, reciprocitatea si sa dam dovada de disponibilitate pentru compromis. Evolutie in relatiile cu partenerii de viata si/sau afaceri. Horoscop saptamanal 18-24 martie Berbec Luna Plina de joi face legatura dintre casa personalitatii tale si cea a colaboratorilor, asociatilor si a clientilor. Se anunta o saptamana in care trebuie sa dai dovada de diplomatie si tact, mai ales daca se ivesc stari conflictuale care ar putea sa-ti afecteze relatiil ...