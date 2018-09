Horoscop saptamanal 24 – 30 septembrie 2018. Ce aduce Luna Plina in Berbec pentru zodii

horoscop saptamanal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop saptamanal 24 – 30 septembrie 2018. Ultima saptamana a lunii septembrie aduce un eveniment astral deosebit: Luna Plina in Berbec! Horoscop saptamanal 24 – 30 septembrie 2018 BERBEC Perioada se anunta destul de agitata in ceea ce priveste serviciul caci va trebui sa te implici in tot felul de activitati. Sanatate: Gandeste-te de doua ori inainte de a face ceva, caci orice risc asumat iti poate aduce neplaceri serioase in ceea ce priveste sanatatea. Bani: Eforturile pe care le-ai facut pana acum ar putea avea rezultate chiar peste asteptari. Dragoste: Daca vei reusi sa fii ceva mai calm lucrurile vor evolua din ce in ce mai bine in relatia cu persoana iubita. Horoscop saptamana ...