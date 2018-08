Horoscop saptamanal 27 august – 2 septembrie 2018. Vesti bune pentru aceste zodii

Horoscop saptamanal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop saptamanal 27 august – 2 septembrie 2018. Se termina vara, iar toamna vine in forta, aducand evenimente destul de interesante pentru zodii. Citeste horoscopul saptamanii pentru fiecare semn zodiacal. Evenimente astrologice in aceasta saptamana a lunii august: – 27 august 2018 / luni : Marte isi paraseste aspectul retrograd in Capricorn – 28 august 2018 / marti: Mercur (in Leu) in cuadrat cu Jupiter (in Scorpion) Horoscop saptamanal 27 august – 2 septembrie 2018 BERBEC Daca esti implicat in colaborari, aceasta perioada se va dovedi a fi cat se poate de favorabila pentru tine. Sanatate: Energia nu-ti va lipsi nici in aceasta perioada. Vei fi eficient, dinamic si ...