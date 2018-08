Horoscop saptamanal 6 – 12 august 2018. Fecioarele incep o viața noua

Barna, virulent la adresa OUG-ului lui Toader: dedicatie pentru infractori Președintele Uniunii Salvați România (USR), Dan Barna, a făcut declarații referitoare la anunțul lui Tudorel Toader priv ...

LOTO 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6 din 49, numerele de joi, 2 august 2018 Joi, 2 august 2018, au loc extrageri pentru jocurile Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Pentru extragerea de azi, Loteria Română pune la bătaie cel mai mare premiu din istoria jocului Joker. De asemenea sunt câştiguri uriaşe și la Loto 6/49, sau Loto 5/40. Iată care […]

Mizele OUG care vizeaza SPALAREA condamnaților! CADOUL lui Tariceanu pentru Dragnea EXCLUSIV SURSE Potrivit surselor PSnews.ro, proiectul controversatei Ordonanțe de Urgență pentru revizuirea condamnărilor ”pe bază de i ...

Monica Pop, despre boala de care sufera Irina Columbeanu: „Milioane de oameni se confrunta cu salazionul!" Vestea că fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu suferă de o boală numită salazion a șocat pe toată lumea! Fostul manechin a cerut ajutorul prietenilor de pe Facebook, în speranța că astfel va găsit cel mai bun doctor. Irinuca (11 ani) are nevoie de operație. Monica Pop susține că părinții micuței nu au […]

Urmeaza o noua minivacanța pentru romani! Anunțul facut de Guvern Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, joi, că Guvernul va decide ca zilele de 16 și 17 august să fie declarate nelucrătoare pentru ca angajații din sectorul public să aibă "o mică vacanță" de Sfânta Maria. Guvernul decide acordarea unei minivacanțe de Sf. Maria pentru bugetari "Avem o veste bună pentru angajații din sectorul public. Vor […]

Dancila: Rectificarea bugetara va fi pozitiva, avem venituri in plus la bugetul general consolidat de aproape 6 miliarde de lei Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că prima rectificare bugetară din acest an va fi pozitivă, actul normativ în acest sens urmând a fi adoptat în a doua jumătate a lunii august. "Avem o rectificare bugetară pozitivă, avem venituri în plus la bugetul general consolidat per sold de aproape şas ...

Familia regala a Marii Britanii, pe lista celor mai bine imbracate personalitati Regina Elizabeth a II-a şi ducesele Catherine de Cambridge, Camilla de Cornwall şi Meghan de Sussex au fost incluse pe lista de anul acesta a celor mai bine îmbrăcate personalităţi realizată de celebra publicaţie de modă şi lifestyle britanică Tatler, potrivit bbc.com.

Premierul Dancila: Rectificarea bugetara este pozitiva – aproape 6 miliarde de lei in plus Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, joi, în debutul şedinţei de Guvern, că prima rectificare bugetară din acest an este pozitivă şi că proiectul va fi adoptat de Executiv în a doua jumătate a lunii august.

Raluca Turcan: Ministrul Justitiei s-a transformat in avocatul mafiei Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a declarat joi că, prin Ordonanţa de urgenţă pentru revizuirea sentinţelor date pe protocoale sau interceptări ilegale, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader s-a tranformat în avocatul mafiei şi că acesta nu face decât să incite la proteste masive pe 10 august.