Horoscop saptamanal BANI 14-20 mai: Schimba-te sau vei fi schimbat

Horoscop bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop saptamanal BANI. O noua energie care afecteaza banii si siguranta proprietatilor pe care le luam cu bani se pregateste sa inceapa de marti 15 mai 2018, din pricina schimbarii radicale a planetei Uranus din Berbec in Taur, unde va sta aproape 8 ani, pana in 2026. Este vremea marilor treziri si trebuie sa stam cu ochii larg deschisi ca sa vedem lucrurile dintr-o noua perspectiva. Unii vor castiga in moduri de neimaginat care ne va duce la varfuri extreme, in timp ce altii se vor prabusi in caderi extreme. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma. Urmare a acestei importante miscari planetare, multi ...