Horoscop saptamanal BANI 19-25 martie. Cum iti vor influenta banii saptamana

Horoscop saptamanal BANI. Banii nu sunt totul dar ei te ajuta sa traiesti o viata confortabila. Te intrebi daca se indreapta spre tine abundenta financiara sau ce domenii ale vietii o influenteaza in cazul zodiei tale? Iata ce indica configuratia astrala despre casa banilor pentru fiecare zodie pentru saptamana curenta 19-25 martie 2018 in horoscopul saptamanal despre banii tai cei de toate zilele, intr-o saptamana intensa astrologic, in care au loc urmatoarele evenimente: echinoctiul de primavara intr-un context astral numit "nunta cosmica"; apoi intrarea Soarelui pe 20 martie in zodia Berbecului; schimbarea orei, Romania trecand oficial la ora de vara. Nu in ultimul rand, Luna noua din Pesti de ...