Horoscop saptamanal SANATATE. Cum iti afecteaza corpul marile schimbari astrale

Horoscop saptamanal SANATATE. Tu iti faci din sanatate o prioritate? Iata horoscopul saptamanal pentru sanatate la fiecare zodie in saptamana curenta, puternic dominata de ce se intampla la nivel astral. Are loc schimbarea radicala a planetei Uranus din Berbec in Taur, unde va sta aproape 8 ani, pana in 2026. Este vremea marilor treziri si trebuie sa stam cu ochii larg deschisi ca sa vedem lucrurile dintr-o noua perspectiva. Jocul vietii se intensifica mai mult ca oricand. Lui Uranus ii place sa ne deschida ochii ca sa vedem lucrurile intr-o cu totul alta forma. Urmare a acestei importante miscari planetare, multi dintre noi isi vor schimba intreaga directie pe care mergeau. Este cu entuziasm si dar si ...