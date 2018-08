Horoscop septembrie 2018. Care zodie este vedeta lunii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop lunar septembrie 2018. Incepe toamna calendaristica, iar zodiile au de infruntat noi obstacole pana la finalul anului. Luna septembrie pune nativii in fata unor situatii neprevazute, iar unii se vor vedea nevoiti sa se adapteze din mers. Din punct de vedere astrologic, luna septembrie 2018 este marcata de urmatoarele evenimente: – 3 septembrie 2018 / luni: Venus (in Balanta) in sextil cu Mercur (in Leu) – 6 septembrie 2018 / joi: Mercur intra in Fecioara – 6 septembrie 2018 / joi: Saturn revine in tranzit direct in Capricorn – 7 septembrie 2018 / vineri: Dublu trigon al lui Mercur (in Fecioara) cu Uranus (in Taur) si cu Saturn (in Capricorn) – 7 septembrie 2018 / vineri: Opozitie ...