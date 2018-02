Horoscop special - Cum stai cu banii in luna martie, in functie de zodie - Cine nu are voie sa dea bani imprumut in luna martie

Horoscop bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afla cum stai cu banii in luna martie in functie de zodie. Unii nativi castiga averi colosale in cea de-a treia luna din an. Berbecii au parte de mici castiguri financiare care vin din munca cinstita. Vor petrece aproape toata luna. Taurii trebuie sa stranga nitel cureaua, dar vor vedea ca totul va fi pana la urma in avantajul lor. Gemenii au de semnat tot felul de contracte. Sa nu se astepte la bani cazuti din cer. Au de asteptat nitel. Racii isi schimba locul de munca si au asteptari financiare ceva mai moderate. Trebuie sa revina cu picioarele pe pamant. Leii calatoresc mult, mai ales in interes de serviciu. Au de facut o serie de alegeri extrem de importante pentru bunastarea lor financiara. ...