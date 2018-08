Horoscop tiganesc. Afla ce iti rezerva viitorul potrivit zodiilor romilor

Horoscop tiganesc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Afla care este zodia ta in horoscopul tiganesc si ce iti rezerva viitorul. Horoscopul romilor este un sistem foarte vechi, pe care nomazii il citeau de mii de ani in stele si zodii. Cupa (21 ianuarie – 19 februarie) Cei nascuti sub semnul cupei sunt oameni intuitivi, flexibili, intreprinzatori, dar care nu isi gasesc usor linistea sufleteasca. Capela (20 februarie – 20 martie) Cei nascuti sub semnul capelei sunt romantici incurabili, dar si naivi din fire. Oamenii de sub semnul capelei se simt adesea batjocoriti si fraieriti, pentru ca gandirea lor refuza sa inteleaga perfidia si rautatea. Pumnalul (21 martie – 20 aprilie) Ca si cei nascuti in zodia berbec, cei nascuti sub semnul ...