HOROSCOP URANIA pentru saptamana 8 - 14 septembrie. Berbecii intervin autoritar in familie, Gemenii au parte de un eveniment drastic

HOROSCOP. Previziuni cu Urania pentru perioada 8 – 14 septembrie 2018. Venus va intra in zodia Scorpionului. Luna Noua in Fecioara. Marte va intra in zodia Varsatorului.

HOROSCOP Berbec

HOROSCOP In prima parte a zilei de 8 septembrie, cu ultimele lor resurse de timp liber sau de disponibilitate interioara, Berbecii se vor indrepta relaxare, distractie sau spre acele activitati obisnuite care fac placere (hobby, preocupari legate de moda, sport). Intre 8 septembrie, dupa ora 17:29, si dupa-amiaza zilei de 10 septembrie, dialoguri pe teme de munca, chestiuni administrative sau organizatorice, aplicarea unor acte normative de data recenta. Perioada buna pentru cure, diete menite sa detoxifice organismul, restrictie auto-impusa la hrana sau doar la anumite alimente, intentie care merita sa fie pusa in aplicare pe fondul Lunii Noi in Fecioara care se va produce in ziua de 9 septembrie si care va spori efectul acestor proceduri.

HOROSCOP Pe 9 septembrie, Venus va intra in zodia Scorpionului, respectiv in casa a IX-a a bunurilor si a premizelor materiale avantajoase, si-i va determina pe unii nativi sa recurga la strategii si tertipuri pentru a le obtine sau pentru a le grabi concretizarea. Intre 10 septembrie, dupa ora 18:20, si seara zilei de 12 septembrie, sectorul relatiilor parteneriale va intra intr-o faza „blajina', ceea ce poate parea bizar pentru navalnicii Berbeci, totusi, tendinta generala va fi de temperare a contrariilor si de evitare a conflictelor din varii motive: au alte preocupari, nu doresc sa-si strice, in acest moment, cheful de viata, nu au energia interioara pentru abordarea frontala a disputelor, nu sunt pregatiti sufleteste sau asteapta documente si informatii suplimentare. Pe 11 septembrie, Marte va intra in zodia Varsatorului si va imprima o dinamica greu de controlat a relatiilor cu unii prieteni, cu care se pot certa sau de care se pot desparti pe fondul unor nemultumiri mai vechi care acum se acutizeaza facand imposibila continuarea relatiei. Intre 12 septembrie, dupa ora 21:15, si 14 septembrie, strategii si replieri provocate de miza unui castig.

HOROSCOP Taur

HOROSCOP In prima parte a zilei de 8 septembrie, interventii autoritare in treburile de familie. Intre 8 septembrie, dupa ora 17:29, si dupa-amiaza zilei de 10 septembrie, nevoia de a purta discutii calme, metodice, constructive cu scopul de a pune ordine in viata copiilor si a instaura niste principii de viata si activitate. Atitudine la fel de obiectiva si temperata in viata sentimentala. Unele persoane vor dori sa faca o analiza clara, fara vertijuri afective, relatiilor sentimentale pentru a vedea unde se situeaza ei in acest tip de relatii fara a cadea in aventurism gratuit. Spirit practic si autocontrol al emotiilor.

HOROSCOP Perioada buna pentru cei care desfasoara activitati de creatie sau interpretare unde va fi nevoie de finisare, verificare, atentie la detalii, „tusa finala' in orice fel de demers artistic. Moment special pe 9 septembrie, cand se va produce faza de Luna Noua in Fecioara: discutie lamuritoare, moment de luciditate, capacitate de a se distanta de implicarea sufleteasca care le-a produs tulburari si le-a insuflat o nesiguranta pe care, acum, vor avea posibilitatea, sa o alunge. Intre 10 septembrie, dupa ora 18:20, si seara zilei de 12 septembrie, efort de a mentine echilibrul intre munca si restul obiectivelor de viata curenta. Dorinta de a calma o tulburare organica de natura renala sau cerebrala. Pe 11 septembrie, Marte va intra in zodia Varsatorului si le va influenta, pentru niste saptamani, de acum incolo, viata sociala, activitatea profesionala, imaginea publica, punandu-i, deseori, in dificultate; factorii de stres nu vor intarzia sa se arate, Marte facand aspecte stresante chiar din acest moment. Intre 12 septembrie, dupa ora 21:15, si 14 septembrie, relatii dificile, marcate de invidie, dorinta de revansa a unor parteneri ostili care vor avea de partea lor, din 9 septembrie, planeta Venus in tranzit prin Scorpion.

HOROSCOP Gemeni

HOROSCOP In prima parte a zilei de 8 septembrie, Gemenii vor fi pusi in situatia de a face fata unor provocari de tip scolar/pedagogic sau in care componenta invatare/sustinere a unor examene ii va aduce in fata unei comisii (juriu, comitet de vizionare, de selectie, etc.). Intre 8 septembrie, dupa ora 17:29, si dupa-amiaza zilei de 10 septembrie, probleme casnice, chestiuni de familie care trebuie discutate neaparat pe fondul unor presiuni sau al unor stari de spirit create de incarcatura astrala a Lunii Noi in Fecioara (casa a IV-a a cerului de nastere al acestor nativi) din 9 septembrie. O alta semnificatie, ce poate fi introdusa in ecuatie de acest context, ar putea privi imaginea pe care si-au facut-o despre cariera si ascensiune sociala si care, constata ei acum, le impune niste sacrificii, oportunitate sa mediteze cu responsabilitate si luciditate.

HOROSCOP Intre 10 septembrie, dupa ora 18:20, si seara zilei de 12 septembrie, discrete oscilatii afective sau nevoia de a se mentine la marginea situatiilor prea complicate care le-ar putea tulbura modul de viata. Inclinatie pentru placerile intelectuale, artistice sau catre activitatile relaxante care nu ii obliga sa faca efort fizic. Pe 11 septembrie, Marte va intra in zodia Varsatorului si va introduce, chiar din primele zile, tulburari ale constiintei de sine. Cel putin un eveniment le va pune, drastic, intre paranteze, scara de valori pe care si-au construit drumul in viata. Intre 12 septembrie, dupa ora 21:15, si 14 septembrie, destule motive de nemultumire sau de revolta inabusita cu privire la masurile care se iau in ultima vreme la locul lor de munca. Intrata, in acest sector, pe 9 septembrie, Venus va atrage acuzatii exagerate sau nefondate la adresa lor ori situatii incurcate, nascute din sicanele si subminarea autoritatii lor ticluite de catre colegi ostili.

Mai multe, pe Libertatea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.