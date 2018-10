Horoscop weekend 5-7 octombrie 2018. Trei zodii vor avea cel mai bun weekend al toamnei

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop weekend 5-7 octombrie 2018. Weekendul acesta 3 zodii vor avea parte de cele mai bune zile ale toamnei. Luna in leu, sub venus retrograd aduce multe schimbari in viata unor zodii. Cel mai important eveniment al acestui weekend este intrarea lui Venus, planeta iubirii, frumusetii, armoniei si relatiilor, in miscare retrograda timp de 6 saptamani. Venus intra in retrograd cel mai rar dintre toate astrele sistemului solar si nu sta mult, insa tocmai de aceea nu trece neobservat acest tranzit major. Trei zodii vor avea cel mai bun weekend al toamnei: 1. Zodia Leu Cu o minte clara, mergi inainte prin usi deschise in loc sa le rupi pe cele inchise in speranta ca le vei deschide cu forta. Esti de incre ...