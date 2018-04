Horoscop weekend 6-7-8 aprilie 2018. Ce aduce Luna in Capricorn fiecarei zodii!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce ne aduce Luna cand este in Capricorn? Atunci cand Luna trece prin Capricorn, suntem mai seriosi si avem intentii mai clare. Ne este greu ca doar sa stam sa vedem ce se intampla. Vrem sa fim productivi pe ceva ce are insemnatate pentru noi. Capricornul este un semn de pamant ce inseamna business, ‘avem treaba’. Cand Luna este aici, aceasta stare de determinare emotionala poate fi aplicata asupra oricarei activitati, indiferent de natura sa. Aceste zile sunt excelente ca sa trecem peste obstacole dificile din trecut. Avem mai multa disciplina si rabdare si putem depasi satisfactia de termen scurt pentru realizari de termen lung. Starea generala este mai conservatoare si pragmatica. Suntem atenti la ce are valoare in ...