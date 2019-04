Horoscop weekend 6-7 aprilie 2019. Zile intense dupa Luna Noua de Vineri

Horoscop weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata horoscopul de weekend 6-7 aprilie 2019, suntem in primele zile dupa ce a avut loc Vineri Luna Noua in Berbec. Este o Luna Noua speciala pentru ca este din toate punctele de vedere o Luna Noua a inceputurilor absolute : Luna Noua simbolizeaza un nou start, Berbecul este prima zodie din noul ciclu de 12 zodii parcurse de Soare si acum Soarele este in Berbec, iar Luna Noua in Berbec da intotdeauna tot setul de emotii, energii si imbolduri sa ne urnim si sa actionam spre noi inceputuri, nu doar sa le visam, coacem, dorim. Efectul Lunii Noi dureaza intre 7-14 zile, deci e important sa profitam de fereastra energetica deschisa acum de Cosmos spre noi. Primele zile dupa Luna Noua sunt intense si benefi ...