Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de 9 septembrie 2018. Scorpionii iși schimba look-ul

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sâmbătă că „Firea pentru Bucureşti este cam ceea ce e Dragnea pentru România”. „Eu nu mă iau după cearta dintre ei. Faptul că îşi spală rufele în public şi mai aflam câte ceva din mizeriile care sunt ascunse sub preş de conducerea PSD nu ...

Pe fond, demersul anti-Dragnea al dnei Firea este profund ipocrit. Da, Liviu Dragnea este un dictator care a condus cu mana forte PSD, sunt convinsa ca a avut grija ca niciun alt lider PSD sa nu se ridice intr-atat incat sa ii puna in pericol suprematia si asta a inclus desigur si o doza de sabotare ...

Multe lucruri s-au schimbat, de-a lungul timpului, în satul Chegea, care aparține de comuna Săcășeni, județul Satu Mare. Oamenii au îmbătrânit, tinerii s-au mutat la oraș, casele se dărâmă una câte una, dar un lucru a rămas ca odinioară, deocamdată. Ba chiar a devenit, în ultimii ani, simbol al locului și motiv