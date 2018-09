Horoscopul banilor: Aceste 4 zodii sunt norocoase din nastere

Horoscopul banilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toamna aceasta, o zodie isi numara banii din conturi, caci pare sa dea lovitura pe plan financiar. Asa se face ca din punct de vedere al norocului, nativii din zodia Fecioara par sa fi tras lozul norocos. Iata ce-ti rezerva astrele in perioada urmatoare si pentru zodia ta: Berbec Se prelungesc discutii, negocieri, caci apar elemente si idei noi ce merita luate in considerare. O surpriza in plan sentimental pentru cei ce sunt actualmente singuri: ati putea avea parte de o revedere neasteptata ce va da totusi emotii intense. Taur Intalniri si discutii, multe si cu folos, va largiti cercul de cunostinte, aflati lucruri importante pentru voi. Se poate sa va risipiti indoiala fata de un drum p ...