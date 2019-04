Horoscopul de weekend 5-7 aprilie 2019. Luna in Taur aduce optimism si relaxare

Horoscop weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscopul de weekend. Ce iti rezerva astrele in perioada 5 – 7 aprilie 2019. Afla din articolul a1.ro, horoscopul pentru Varsator, Pesti, Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator si Capricorn. Horoscopul de weekend 5-7 aprilie este influentat de energia Lunii in Taur. Taurul este despre abundenta vietii si adora imprejurimile frumoase. Cel mai important este ca zilele sub Luna in Taur ne dau o fereastra de timp in care ne putem revizui ce am realizat si ne putem uita la ce valorizam atat in lumea materiala cat si in noi insine. Luna in Taur este ideala sa te scufunzi in talentul tau natural. Arta, micile mestesugarii, gradinaritul, muzica si mancarea ...