Horoscopul lunii martie. Iata care sunt zodiile norocoase in dragoste, cariera si la bani

Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citeste horoscopul lunii martie 2018 si afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te feresti de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Taur. Nativii Tauri sunt favorizati de tranzitul lui Venus prin semnul de Foc al Berbecului. Relatia de cuplu se va imbunatati substantial, mai ales daca au existat opinii divergente si nu ati reusit sa ajungeti la o concluzie comuna. In curand, pasiunea va invinge toate problemele dintre voi. Gemeni. Slabiciunile si greselile care afecteaza viata de cuplu vor iesi la iveala si vor fi accentuate de Luna plina din zodia Fecioarei. In luna martie, veti ...