Horoscopul runelor cu Mihai Voropchievici pentru saptamana 18-24 martie

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat in emisiunea „Adevaruri Ascunse" previziunile runelor pentru saptamana 18-24 martie. HOROSCOP BERBEC Are o saptamana in care trebuie sa stabilizeze situatia, sa-si consolideze pozitia acasa, in primul rand, ca de acolo pleaca, la serviciu cand s-a dus si cand iese in public sa stabilizeze si sa stie cine e, sa-si creeze coordonatele pentru a reusi. HOROSCOP TAUR Taurul are o saptamana in care este mai furtunos, putin mai exploziv, nu stiu motivele, a iesit Hagalul, semnul uraganului. Sfatul este sa va mobilizati toate fortele, sa pregatiti o batalie mai furtunoasa cu o conditie, daca vreti ca batalia aia sa ...