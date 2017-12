Horoscopul runelor pentru politicieni. Ce se va intampla cu cei mai mari lideri politici in anul ce urmeaza

horoscop google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, la emisiunea ”Adevaruri ascunse”, horoscopul runelor pentru ce mai importanti lideri politici. Pentru presedintele Klaus Iohannis - ”Este aproape o certitudine faptul ca cineva care se gandeste la presedintele Iohannis de peste mari si tari ii va trimite un cadou.”, a spus Mihai Voropchievici. Pentru Liviu Dragnea - ”Este cazul sa abordati altfel problemele care va intereseaza. Schimbati tactica.” a mai spus neurologul Voropchievici. Pentru premierul Tudose - ”Sunteti sfatuiti sa lasati in urma toate probemele legate de trecut. Lasati necazurile in urma si pregatiti-va pentru un an mult mai bun.” Pentru Gabriela ...