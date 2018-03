Horoscopul saptamanii 5 - 11 martie. Adevarul devine suparator pentru aceasta zodie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Camelia Patrascanu a prezentat duminica, la Antena 3, horoscopul saptamanii pentru fiecare zodie in parte. Berbec - trebuie sa fie mai atenti la relatiile personale Taur - au multe lucruri de reglat din urma, o saptamana a corectiilor Gemeni - au chef de distractie in aceasta saptamana Rac - o saptamana splendida, fructifica o munca pe care au depus-o Leu - discutii si succes in casa Fecioara - trebuie sa gaseasca forta interioara si curajul Balanta - au un spor de bani miercuri Scorpion - au o saptamana buna financiar Sagetator - saptamana a relatiilor sociale Capricorn - saptamana cu multe nostalgii Varsator - marti si miercuri sunt zile foarte bune pentru cariera Pesti - se bazeaza foarte mult, pe partener sau pe colaborator ...