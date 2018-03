HOROSCOPUL VERII 2018: Cu ce surprize vine sezonul estival pentru fiecare zodie

Horoscop

HOROSCOP 2018. Cum va fi anul 2018 pentru fiecare zodie, afla ce v-au pregatit astrele.

HOROSCOP 2018 BERBEC

BANI SI CARIERA

2018 va fi un an financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte si pentru alte investitii. Pentru anul 2018, berbecii vor avea nenumarate sanse de a evolua pe plan profesional, insa este nevoie de putin efort depus si angajament.

DRAGOSTE

Pe plan amoros, Venus in retrograd ii inzestreaza pe nativii berbeci cu abilitati de comunicare excelente, care ii vor face o companie placuta atat pentru prieteni, cat si pentru noi cuceriri. Primavara lui 2018 vine cu pofta de iubire si dorinta de oficializare a relatiei, iar cei singuri si-ar putea intalni sufletul pereche, inca din primele luni ale noului an.

SANATATE

In ceea ce priveste sanatatea, berbecii nu au de ce se plange in 2018. Se recomanda prudenta in perioadele de retrogradare a planetei Mercur, care este guvernatorul casei sanatatii Berbecului: prima saptamana din ianuarie 2017, 10 aprilie - 3 mai, 13 august - 6 septembrie, 3 - 23 decembrie.

HOROSCOP 2018 TAUR

BANI SI CARIERA

Anul 2018 va fi unul benefic pentru Tauri din punct de vedere profesional si financiar. Va exista un anumit nivel de stres, insa nativii acestei zodii vor trebui sa se invete sa nu se lase doborati de negativism. Stresul va fi o amenintare pana in luna august.

DRAGOSTE

Luna octombrie anunuta o schimbare importanta in zona relatiilor. Pentru nativii singuri ar putea fi vorba de oficializarea unei noi relatii. Totusi astrele te imping spre o transformare a modului in care te raportezi la viata, lucru care ar putea sa-ti afecteze in mod negativ sfera relatiilor. In ultima parte a anului se anunta o imbunatatire in acest departament

SANATATE

Noul an este ocazia perfecta pentru nativii Taur sa acorde mai multa grija sanatatii si aspectului general. Vor avea parte de multa energie la inceptul anului, si daca vor avea grija acest lucru se va mentine pana la sfarsitul anului.

HOROSCOP 2018 GEMENI

BANI SI CARIERA

Nativii zodiei Gemeni se pot bucura: 2018 se anunta un an bun in ceea ce priveste cariera. Ei trebuie sa aiba grija la relatia cu superiori. Nu este exlus ca in acest an, Gemenii sa simta nevoia de schimbare.

DRAGOSTE

Dragostea va avea suisuri si coburasuri in anul 2018. Spre exemplu in luna August, e posibil sa va simtiti singuri, sau sa observati ca relatiile stagneaza. In iarna lucrurile vor merge mai bine.

SANATATE

Starea de sanatate se va inbunatatii dupa inceputul lunii octombrie. Ar putea exista o stare de oboseala, dar per total anul 2018 va fi mai bland cu sanatatea decat 2017. De asemenea modul de viata a nativiilor acestei zodii se va inbunatatii in noul an.

HOROSCOP 2018 RAC

BANI SI CARIERA

2018 se anunta un an plin de greutati in ceea ce priveste sfera afacerilor si a banilor. Acest lucru poate fi balansat daca nativii vor pune accent pe creativitate, punctul lor forte anul care vine, si pe munca in echipa. Daca vor avea grija, racii vor putea sa transforme greutatile in oportunitati.

DRAGOSTE

Daca cu viata profesionala va fi mai greu, astrele vor fi mai ingaduitoare in ceea ce priveste dragostea. In prima parte a anului vei cunoaste pe cineva nou, insa aceasta relatie e posibil sa nu se concretizeze imediat. Un alt moment propice vietii amoroase va fi luna iulie.

SANATATE

Sanatatea va fi un subiect sensibil pentru nativii raci, dar vor remarca o imbunatatire, in special in a doua jumatate a anului.

HOROSCOP 2018 LEU

BANI SI CARIERA

Inceputul de an ar putea aduce ceva probleme nativilor din zodia Leu. Desi veniturile leului se vor mari, vor fi si perioade in care vor simti ca banii nu le ajung. Leii trebuie sa invete sa economiseasca. A doua parte a anului va fi prielnica pentru a bate palma in cazul unor afaceri.

DRAGOSTE

In acest an, nativul leu va primi foarte multa dragoste si atentie din partea celor dragi, pe care apoi ii va putea rasfata la randul sau. Familia este preocuparea principala in acest an. Leii vor avea numeroase oportunitati prin care isi vor putea apropia persoana iubita. Nativii zodiei vor deveni mult mai intimi si mai romantici spre a doua jumatate a lui 2018. Pana la sfarsitul anului, prezenta lui Jupiter in zodia Leului va va aduce noroc in relatie.

SANATATE

Relaxarea este cuvantul-cheie pentru Lei in 2018! Daca sunt bine odihiti, au mintea limpede si se ingrijesc de sanatatea lor, Leii vor avea parte de cele mai spectaculoase schimbari (in bine) in noul an.

HOROSCOP 2018 FECIOARA

BANI SI CARIERA

Fecioarele vor avea parte de noroc la inceputul anului. Exista posibilitatea de a promova la locul de munca sau a primi o marime de salariu in primele trei luni. Si o schimbare de cariera este bine venita, caci nu va fi facuta in zadar. Roadele se vor cunoaste spre sfarsitul anului.

DRAGOSTE

Norocul nu se va resimti doar pe plan profesionali, ci si amoros. Fecioarele vor face parul urmator firesc in relatie, ori vor cunoaste pe cineva nou, gata de angajemente. In orice caz, pe la mijlocul anului va avea loc o schimbare majora pe plan emotional, dar daca se va gestiona bine „criza", totul va merge lin pana la sfarsitul anului.

SANATATE

Chiuiala din noaptea de Revelion lasa ceva urme asupra sanatatii, caci Fecioarele vor intra in noul an cu o raceala. Pe parcursul anului, insa, nimic semnificativ nu pune in pericol stare de sanatate a acestor nativi.

HOROSCOP 2018 BALANTA

BANI SI CARIERA

Balantele vor reusi sa puna totul in echilibru anul viitor. Cariera va fi pe primul loc, alaturi de familie, insa nimeni nu se va simti neglijat, iar locul de munca promite satisfactii pe parcursul anului, in special dupa luna aprilie.

DRAGOSTE

Balantele singure sunt dornice de aventura in noul an, deci putin probabil sa se aseze la casa lor sau sa se angajeze intr-o relatie de lunga durata. Nativi mai cuminti isi dedica mare parte din an partenerului, spre consolidarea unei relatii reusite.

SANATATE

Energia va domina anul 2018 in cazul Balantelor. Acestea sunt puse pe treaba si nimic nu le va opri din ceea ce isi propun. Sanatatea va fi punctul forte al acestor nativi in noul an. Doar la sfarsitul anului trebuie putina atentie la racelile de sezon!

HOROSCOP 2018 SCORPION

BANI SI CARIERA

Scorpionii vor avea parte de un an imprevizibil, deci este recomandata prudenta la orice pas. Imprumuturile ar trebui evitate in primele luni ale anului, iar spre sfarsitul anului se anunta anumite castiguri. Nativii care iti asuma riscuri la momentul potrivit pot beneficia de o marire de salariu sau alte surse de venit destul de avantajoase.

DRAGOSTE

La capitolul dragoste, nativii scorpioni vor sta excelent. Desi orice relatie are parte de suisuri si coborasuri, scorpionii vor sti cum sa treaca de orice impas amoros. Nativii care nu au o relatie serioasa vor lua anumite decizii – importante – a caror consecinte vor fi resimtite spre finele anului.

SANATATE

Cu sanatatea nu este de joaca, iar Scorpionii ar trebui sa stie asta. Din neglijenta, se vor resimti ceva necazuri la capitolul sanatate. Nu trebuie sa existe delasari in ceea ce priveste starea de sanatate si nici tratamentul dupa ureche. Este indicata vizita unui medic speicalist!

HOROSCOP 2018 SAGETATOR

BANI SI CARIERA

Banii si cariera pentru acesti nativi nu isi gasesc un echilibru in noul an. Trebuie sa existe niste sacrificii. Cariera dorita nu aduce un venit substantial, iar ceea ce aduce multi bani nu este meseria dorita de Sagetatori. Decizia trebuie cantarita cu mare atentie!

DRAGOSTE

Viata amoroasa a Sagetatorilor va fi stralucita in 2018. Familia ar putea primi un nou membru in sanul ei. De asemenea, nativii care au o relatie de lunga durata s-ar putea logodi.

SANATATE

Nu trebuiesc evitate controalele de rutina, in special pentru nativii acestei zodii. Poate in general Sagetatorii se simt bine, insa un control in plus nu strica niciodata!

HOROSCOP 2018 CAPRICORN

BANI SI CARIERA

Capricornii trebuie sa isi asume mai multa responsabilitate in noul an. Locul de munca nu este o simpla joaca, iar nativii ar trebui sa isi dea mai mult interes. In plus, doar dedicandu-se muncii vor putea beneficia de castiguri pe masura.

DRAGOSTE

Din pacate pentru Capricorni, 2018 nu anunta noi iubiri, insa cei care au deja o relatie intemeiata ar putea face pasul urmator. Nativii singuri vor flirta pe parcursul anului, dar vor cunoaste pe cineva care le va suscita interesul abia spre sfarsitul anului.

SANATATE

Mare atentie in prima luna a anului la capitolul sanatate! S-ar putea ca mesele bogate de sarbatori sa ajunga nativii acestei zodii. Se vor semnala cateva probleme cu nivelul de colesterol.

HOROSCOP 2018 VARSATOR

BANI SI CARIERA

In general, cariera vine pe primul loc pentru acesti nativi, insa in noul an, situatia se va echilibra. Familia va urca pe primul loc, iar cariera abia pe locul doi, caci, in sfarsit, Varsatorii vor fi lmultumiti de veniturile lor.

DRAGOSTE

Intrucat situatia este stabila in ceea ce priveste locul de munca, familia va aprecia mai mult acesti nativi, pentru ca vor primi mai multa atentie de la ei. Dragostea se va resimti, negresit, din plin!

SANATATE

Sanatatea nu va fi chiar punctul forte al Varsatorilor, insa daca vor acorda atentie la dieta si vor renunta la gustarile din timpul noptii, acesti nativi vor avea energie si se vor simti bine pe tot parcursul noului an!

HOROSCOP 2018 PESTI

BANI SI CARIERA

Pentru pesti, in anul 2018 nu se anunta probleme, mai ales ca astrele le sunt favorabile ca sa gaseasca un serviciu mai bine platit. E posibil insa ca Pestii sa cheltuiasca mai mult decat era prevazut, pentru concediu ori pentru renovari ale casei.

Nativii vor fi capabili sa vada solutia salvatoare atunci cand ceilalti se impotmolesc in detalii minore, iar dorinta lor de aventura si nou va iesi la iveala pe tot parcursul anului, dandu-le energie pentru noi pasiuni si culturi pe care inca nu le-au descoperit.

DRAGOSTE

Magic – asa poate fi descris 2018 pentru sensibilii Pesti. Nativii vor scoate din arsenalul lor de seductie sarmul si candoarea care ii caracterizeaza pentru a ajunge la rezultatul dorit. Sentimentele si pasiunea Pestilor ating cote maxime in 2017, iar asta nu poate fi decat un lucru bun, mai ales pe plan amoros.

SANATATE

La capitolul sanatate, 2018 se anunta un an presarat cu cate o raceala, ori cate o migrena suparatoare, insa nu este nimic ingrijorator. Pentru pesti este recomandat sportul, caci ajuta la intarirea sistemului imunitar si la mentinerea siluetei. Se poate ca o problema de sanatate sa iasa la lumina in 2018, insa cu putina atentie, indicat ar fi sa nu o ignori, ci sa faci tot ceea ce iti sta in putinta pentru a clarifica simptomele si diagnosticul.

