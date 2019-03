Horoscopul zilei pentru duminica 24 martie 2019. Iata mesajul particular pentru fiecare zodie

horoscop 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Horoscop zilnic. Mercur retrograd in Pesti intra in conjunctie cu Neptun, aflat si el tot in Pesti. Astazi, linia dintre realitate si fantezie este foarte sensibila. Ce e real si ce nu? Ce e minciuna si ce e adevar? Nu e rau sa fii creativ si sa-ti pui imaginatia la lucru.Vizualizeaza-ti viitorul, mediteaza, cauta ghidarea spirituala. Cu toate acestea, este indicat sa ramai si cu picioarele pe pamant pentru nu pierde, totusi, contactul cu realitatea. Acestui context general astral al zilei, valabil pentru toate zodiile, i se alatura si mesajul particular pentru fiecare zodie. Iata-l: Horoscop Berbec Ai nevoie de prudenta. Abordeaza fiecare problema intr-o maniera matura. Nu forta lucrurile si evita confli ...